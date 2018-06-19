Госдума одобрила повышение пошлин на загранпаспорт и водительское удостоверение

Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с 3 500 до 5 тысяч рублей. Документ предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту.

Согласно ему, пошлина за выдачу загранпаспорта ребенку до 14 лет увеличится с 1 500 до 2 500 рублей. Также вырастут пошлины за выдачу водительского удостоверения нового поколения (с 2 до 3 тысяч рублей) и госрегистрацию транспорта с выдачей свидетельства (с 500 до 1,5 тысячи рублей).

19 июня также стало известно, что в правительстве обсуждают новый вариант снижения порога беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно новой схеме, в начале 2019 года планируют ввести пошлины на товары из иностранных интернет-магазинов дороже 500 евро, а с июля 2019-го — снизить порог беспошлинного ввоза до 100 евро без ограничения на количество отправлений в течение месяца. Окончательное решение пока не принято, предложенный вариант находится на обсуждении.