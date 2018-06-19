Видео: в двигатель самолета из Петербурга с футболистами Саудовской Аравии, предположительно, попала птица
Росавиация расследует обстоятельства и причины происшествия с самолетом А-319 авиакомпании "Россия", перевозившего футбольную команду Саудовской Аравии по маршруту из Петербурга в Ростов-на-Дону. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба авиационного ведомства.
"18 июня в 21:03 в аэропорту г. Ростов-на-Дону благополучно приземлился самолет А-319 авиакомпании "Россия", экипаж которого выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону. На борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовской Аравии. При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшимся выбросом пламени из реактивного сопла двигателя", — отметили в Росавиации.
Инцидент был замечен пассажирами рейса, которые сумели зафиксировать его на камеры мобильных телефонов. "При этом, по объяснениям членов летного экипажа, изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, на приборах в кабине экипажа не отмечалось. Сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала, система пожаротушения двигателя не применялась ни в автоматическом, ни в ручном режиме. В полете экипаж не применял никаких аварийных процедур. Аварийной посадки также не было", — добавили в ведомстве.
اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO— الأخضر في روسيا🇸🇦 (@LaligaCF7) 18 июня 2018 г.
Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало, заверили в Росавиации.
Накануне вечером сборная Саудовской Аравии прилетела в Ростов-на-Дону на матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Уругваем. Во время полета пассажиры сняли, как из двигателя самолета вырывались языки пламени
По материалам "ДП"
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