Видео: в двигатель самолета из Петербурга с футболистами Саудовской Аравии, предположительно, попала птица

Росавиация расследует обстоятельства и причины происшествия с самолетом А-319 авиакомпании "Россия", перевозившего футбольную команду Саудовской Аравии по маршруту из Петербурга в Ростов-на-Дону. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба авиационного ведомства.

"18 июня в 21:03 в аэропорту г. Ростов-на-Дону благополучно приземлился самолет А-319 авиакомпании "Россия", экипаж которого выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону. На борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовской Аравии. При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшимся выбросом пламени из реактивного сопла двигателя", — отметили в Росавиации.

Инцидент был замечен пассажирами рейса, которые сумели зафиксировать его на камеры мобильных телефонов. "При этом, по объяснениям членов летного экипажа, изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, на приборах в кабине экипажа не отмечалось. Сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала, система пожаротушения двигателя не применялась ни в автоматическом, ни в ручном режиме. В полете экипаж не применял никаких аварийных процедур. Аварийной посадки также не было", — добавили в ведомстве.