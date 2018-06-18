Минтруд: пенсионная реформа осложнит трудоустройство россиян предпенсионного возраста

Глава Минтруда Максим Топилин предсказал проблему с трудоустройством для людей, находящихся на пороге пенсии. Связано это с грядущей пенсионной реформой, в рамках которой пенсионный возраст для мужчин вырастет до 65 лет к 2028 году, а для женщин — до 63 лет к 2034 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Такая проблема может возникнуть. Сейчас ее нет, но, безусловно, она будет возникать в связи с тем, что будет повышаться пенсионный возраст. Таких рисков станет побольше, чем сейчас», — отметил министр.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Это значит, что границу выхода на пенсию поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов.