Победители международных олимпиад и конкурсов из Петербурга — о планах после выпускного
23 июня в Петербурге состоится главный праздник выпускников – «Алые паруса». Мы поговорили с талантливыми петербургскими школьниками об учебе, планах и их поколении.
Эргюн Гадмалыев
Выпускник Лицея искусств «Санкт-Петербург», победитель международных музыкальных конкурсов
О школе
Уже начинаю скучать по школе, в моем лицее искусств с 9 до 15 часов у нас были общеобразовательные уроки, а потом до девяти вечера – музыкальные. Мы почти жили в школе, я там проводил намного больше времени, чем дома. Не нравилось, что приходилось заниматься предметами, которые мне не пригодятся. У нас в классе по 10-15 человек, а не по 30, как у большинства – другие ученики могут неделями не готовиться, зная, что их не спросят, а у нас с этим строго. Мне же хотелось направлять все силы в одно русло – в творчество. Да, такова система, но меня это не устраивает.
О своем поколении
У нашего поколения намного больше возможностей и доступа к знаниям. Например, если раньше человеку было сложно прославиться из-за недоступности концертных площадок, то сейчас можно взять гитару в руки, поставить телефон, снять себя на видео и выложить на YouTube. Через день-два ты можешь проснуться звездой. Но из этой широты возможностей вытекают и минусы: я вижу множество своих талантливых сверстников, которым не хватает мотивации. Раньше людям, которые занимались творчеством, нужно было выбираться из нищеты, они не жаловались ни на что, добивались вопреки всему, а в наше время они очень часто говорят: «Я не могу».
О занятиях вокалом
Я был маленьким ребенком, когда увлекся вокалом, мне было пять или шесть. Мы зашли в детский магазин, моему брату купили робота, а я попросил у папы гитару и заявил, что не уйду без нее, хотя не был капризным. Папа гитару купил, потом я дома вставал на стул, играл на ней, сочинял на ходу разные песенки. В 6 лет меня отдали в музыкальную школу. Я собирался идти только на гитару, но во время поступления меня просили спеть песенку «Мама-первое слово» и сразу взяли, без двенадцати экзаменов, которые я должен был пройти. Я и гитарой занимался, и в хоре пел, а потом сделал упор на сольный вокал.
О сложностях
Для меня был сложным период, когда ломался голос. Незадолго до этого я получил первые призы, а потом два года не пел, так как голос мутировал. Когда я вернулся к вокалу, мы начали упорно заниматься с моим педагогом и на данный момент я уже год снова пою и участвую в конкурсах. Многие люди относятся к творчеству как чему-то, что дано просто так, от природы, но я так не считаю. Я побеждаю благодаря трудолюбию. Я никогда не отлынивал от работы над голосом и не прогуливал занятия.
О планах на будущее
В 11 классе всех одолевают мысли: «Куда? Что? Как будет дальше?». Ты не знаешь, что тебя ждет, и это немного сводит с ума. В будущей работе для меня очень важно получать удовольствие от того, что я делаю, поэтому я вижу себя только в музыке. Заниматься любимым делом и радоваться жизни – это самое главное. Поступать буду в музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Кроме того, буду заниматься своим личным творчеством: я пишу песни, выкладываю на свою страницу и в группу и стараюсь продвигать их. Я бы не сказал, что это очень высокий уровень, но я действительно вкладываюсь в это. На данный момент мне просто не хватает на все времени.
Переезжать куда-то из Петербурга не планирую, это действительно творческий город по сравнению с той же Москвой. Когда ты идешь тут по улице, слышишь уличных музыкантов, проходишь дальше и видишь филармонию или какую-нибудь достопримечательность, то просто чувствуешь, как везде витает искусство.
Михаил Анопренко
Выпускник физико-математического лицея №239, победитель международных олимпиад по информатике
О школе
Как и в любом образовательном учреждении, в школе есть недостатки: доля занудства и формальности. Я понимаю, что не все предметы мне были нужны, полезны или интересны, но заниматься ими необходимо, так работает система образования. Учителя в нашей школе лояльно относятся к людям, которые ездят на различные олимпиады, делают поблажки.
О своем поколении
Думаю, каждое поколение думает про следующее, что оно потерянное и из него ничего не выйдет, а на деле молодежь оказывается все лучше. Ключевое отличие нашего – прогрессивность и интернет, который распространен повсеместно. Он полностью заполонил нашу жизнь, как и множество других технологий, которые очень быстро развиваются.
Об информатике и олимпиадах
Связать свою жизнь с информатикой у меня, можно сказать, было на роду написано, в этой области работают и моя мама, и папа. С детства я занимался компьютерами, но в среду олимпиадной информатики попал случайно. Родители узнали про существование ежегодной летней компьютерной школы и подумали, что мне там будет интересно. Я прошел не очень сложный конкурс и поехал туда, увлекся, после чего начал ходить в кружок.
Очень классно, что олимпиады постоянно проводятся в разных городах, это возможность посмотреть Россию, заехать в те места, где бы я иначе никогда не побывал. Последняя олимпиада была в Ульяновске, соответственно, там многое связано с детством Ленина. А предыдущая олимпиада проводилась в Минополисе – это наш новый инновационный город, расположенный недалеко от Казани, это тоже очень интересное и современное место, о котором мало кто знает. Его построили недавно, в чистом поле, но сейчас там уже есть университет, жилые дома, развивается инфраструктура.
О планах на будущее
При выборе профессии для меня самое важное, чтобы работа нравилась. Это должна быть какая-то интересная и развивающаяся область, информатика под это описание идеально подходит. Поступать я планирую в Университет ИТМО на кафедру компьютерных технологий. Чем именно буду заниматься, пока не знаю, есть огромное количество направлений, которые можно выбрать. Может, я продолжу увлекаться олимпиадным программированием или уйду в какие-то смежные области, я пока не уверен. Сейчас я не обременен выбором конкретной профессии, это можно будет решить потом, уже попробовав себя в разных областях и поняв, что больше нравится. Специалисты в этой области всегда и везде будут нужны.
Про переезд из Петербурга я пока не задумывался, в нашем городе люди очень активно занимаются наукой. Хотя в современном мире нужно быть мобильным человеком. Специалист в области информатики может найти работу по всему миру – это крутой плюс. Если меня пригласят работать за границу, то почему бы и нет.
Изабелла Толокно
Выпускница физико-математического лицея №239, победитель международных олимпиад по математике
О школе
Я всё ещё не могу принять этот факт, что школа заканчивается, это стало для меня неожиданностью. Наверное, я буду скучать по ней, по своим учителям, одноклассникам, но я рада, что, например, ОБЖ в моей жизни больше не будет. Хотя, честно говоря, в школе я бывала очень редко. Из-за большого количества олимпиад и подготовки к ним я пропускала по паре месяцев в год.
О математике и олимпиадах
Я увлеклась математикой в четвертом классе, пошла в кружок, мне понравилось, я начала участвовать в олимпиадах, мне удавалось выигрывать, потому что я талантлива. Больше всего нравится, что олимпиады позволяют ездить в разные страны. Я была в Швеции, Швейцарии, Румынии, Италии. В нашей школе много олимпиадников, к этому относятся очень спокойно.
О планах на будущее
Поступать буду в СПбГУ, но пока не выбрала для себя какое-то узкое направление. Я до этого не углублялась в науку и пока мне нравится все, но в будущем я бы хотела заниматься именно математикой. Важно, чтобы моя работа мне нравилась – это все, что нужно. Я очень люблю Петербург, но я бы хотела попробовать пожить за границей и, возможно, потом вернуться обратно.
Екатерина Шалашина
Выпускница Лицея искусств «Санкт-Петербург», сыграла главную роль в опере-мюзикле «Золушка», победившем на международном фестивале
О школе
Я до сих пор не понимаю, что школа заканчивается. Я провела там одиннадцать лет, ноги уже сами с утра несут меня в туда. Мне нравилось, что в Лицее искусств я могла совмещать музыку и хореографию. У меня была возможность учиться на двух отделениях одновременно, хотя мало кто так делает, это очень тяжело. Не было ни минуты отдыха, я проводила весь день на занятиях, но это был очень интересный период. Концерты были каждую неделю, иногда даже по два в день. Я буду скучать по этой постоянной активности.
Хотя я буду рада избавиться от каких-то не нужных лично мне общеобразовательных предметов. Я могла бы более рационально использовать это время. Дальше у меня будет узкая специализация, я буду заниматься только тем, что мне нужно.
О современных школьниках
Мне кажется, что современные школьники достаточно амбициозные, упрямые, самостоятельные, не прислушиваются к старшему поколению. А в Лицее искусств они еще более целеустремленные – это абсолютно точно. До десятого класса я изучала общеобразовательные предметы в обычной школе, там ребят ничего не объединяет. В Лицее искусств все до единого люди творческие, поэтому общаться друг с другом проще и интереснее. К тому же, здесь зачастую все с детства знают, чем будут заниматься в будущем и медленными шагами упорно идут к своей цели. Это отличает нас от остальных детей.
О выборе, который не смогла сделать
Я поступила в Лицей искусств на дирижерско-хоровое и хореографическое отделения в шесть лет — мама все решила за меня. До седьмого класса я упорно не хотела заниматься абсолютно ничем. А потом во мне что-то переменилось, я стала стараться на занятиях как по вокалу, так и по танцам. Все говорили, что нужно выбрать что-то одно, на двух стульях не усидеть, я же настаивала на своем. Было очень тяжело, но я поняла, что если откажусь от чего-то, будет еще тяжелее. Я не смогла выбрать что-то одно, потому что одинаково отношусь к этим двум видам искусства.
О победе на фестивале
«Золушка» – это спектакль, в котором произошел синтез музыки и хореографии. Самым ярким воспоминанием от фестиваля стало то, что когда мы играли спектакль, у меня поднялась температура, я плохо себя чувствовала и была в полузатуманенном состоянии. А второе, что я запомнила – это объявление результатов. Невозможно описать словами эмоции, которые я испытала, завоевав победу.
О планах на будущее
В старших классах я занималась еще и актерским искусством, но поступать буду в училище имени Римского-Корсакова, там я смогу заниматься исключительно музыкой. Для меня самое главное в будущей работе – раскрыть свою личность, потенциал, я могу это сделать, находясь на сцене. На данный момент переезжать из Петербурга я не планирую, но если появится причина перебраться в Москву, то я с удовольствием это сделаю – мне было бы интересно там пожить.
Текст: Валентина Лучинович
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