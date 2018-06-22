Победители международных олимпиад и конкурсов из Петербурга — о планах после выпускного

Эргюн Гадмалыев

Выпускник Лицея искусств «Санкт-Петербург», победитель международных музыкальных конкурсов

О школе

Уже начинаю скучать по школе, в моем лицее искусств с 9 до 15 часов у нас были общеобразовательные уроки, а потом до девяти вечера – музыкальные. Мы почти жили в школе, я там проводил намного больше времени, чем дома. Не нравилось, что приходилось заниматься предметами, которые мне не пригодятся. У нас в классе по 10-15 человек, а не по 30, как у большинства – другие ученики могут неделями не готовиться, зная, что их не спросят, а у нас с этим строго. Мне же хотелось направлять все силы в одно русло – в творчество. Да, такова система, но меня это не устраивает.

О своем поколении

У нашего поколения намного больше возможностей и доступа к знаниям. Например, если раньше человеку было сложно прославиться из-за недоступности концертных площадок, то сейчас можно взять гитару в руки, поставить телефон, снять себя на видео и выложить на YouTube. Через день-два ты можешь проснуться звездой. Но из этой широты возможностей вытекают и минусы: я вижу множество своих талантливых сверстников, которым не хватает мотивации. Раньше людям, которые занимались творчеством, нужно было выбираться из нищеты, они не жаловались ни на что, добивались вопреки всему, а в наше время они очень часто говорят: «Я не могу».

О занятиях вокалом

Я был маленьким ребенком, когда увлекся вокалом, мне было пять или шесть. Мы зашли в детский магазин, моему брату купили робота, а я попросил у папы гитару и заявил, что не уйду без нее, хотя не был капризным. Папа гитару купил, потом я дома вставал на стул, играл на ней, сочинял на ходу разные песенки. В 6 лет меня отдали в музыкальную школу. Я собирался идти только на гитару, но во время поступления меня просили спеть песенку «Мама-первое слово» и сразу взяли, без двенадцати экзаменов, которые я должен был пройти. Я и гитарой занимался, и в хоре пел, а потом сделал упор на сольный вокал.

О сложностях

Для меня был сложным период, когда ломался голос. Незадолго до этого я получил первые призы, а потом два года не пел, так как голос мутировал. Когда я вернулся к вокалу, мы начали упорно заниматься с моим педагогом и на данный момент я уже год снова пою и участвую в конкурсах. Многие люди относятся к творчеству как чему-то, что дано просто так, от природы, но я так не считаю. Я побеждаю благодаря трудолюбию. Я никогда не отлынивал от работы над голосом и не прогуливал занятия.

О планах на будущее

В 11 классе всех одолевают мысли: «Куда? Что? Как будет дальше?». Ты не знаешь, что тебя ждет, и это немного сводит с ума. В будущей работе для меня очень важно получать удовольствие от того, что я делаю, поэтому я вижу себя только в музыке. Заниматься любимым делом и радоваться жизни – это самое главное. Поступать буду в музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Кроме того, буду заниматься своим личным творчеством: я пишу песни, выкладываю на свою страницу и в группу и стараюсь продвигать их. Я бы не сказал, что это очень высокий уровень, но я действительно вкладываюсь в это. На данный момент мне просто не хватает на все времени.

Переезжать куда-то из Петербурга не планирую, это действительно творческий город по сравнению с той же Москвой. Когда ты идешь тут по улице, слышишь уличных музыкантов, проходишь дальше и видишь филармонию или какую-нибудь достопримечательность, то просто чувствуешь, как везде витает искусство.