В Петербурге умер старейший практикующий археолог мира Василий Любин

В Петербурге умер 100-летний археолог Василий Прокофьевич Любин. Об этом сообщают его коллеги в социальных сетях.

Старейший практикующий археолог мира находился на плановых процедурах в Клинической больнице РАН на улице Мориса Тореза. Неожиданно во сне у него остановилось сердце.

В январе 2018 года Василию Прокофьевичу исполнилось 100 лет. Первооткрыватель раннего палеолита в Армении, доктор исторических наук, профессор, создатель школы исследователей раннего и среднего палеолита Кавказа и Юга России, ученый, который провел в экспедициях более 60 лет и ветеран, прошедший Великую Отечественную войну с первых дней до окончательной победы. В полевых условиях Василий Прокофьевич перестал работать только в 2016 году, когда ему было 98 лет.

В этом материале ученый рассказал нам, с чего началась его любовь к науке, как будет выглядеть человек будущего и как спустя век жизни сохранять ясный ум.