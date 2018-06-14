Коварные женщины и капустный суп: странные предупреждения болельщиков, которые едут на ЧМ в Россию
Сегодня в России стартует чемпионат мира по футболу. Для многих болельщиков это первый и единственный повод приехать в нашу страну, в обычное время не слишком охотно выдающую визы. Поэтому посольства и СМИ многих стран выпустили свои гиды по России. Мы собрали самые странные советы для приезжающих.
Аргентина и сексизм
Аргентинским игрокам, журналистам и официальным лицам перед чемпионатом раздали буклеты, один из разделов которых был посвящен секретам соблазнения российских девушек. Впрочем, советы нехитрые: нужно хорошо пахнуть и одеваться, быть инициативным, не зацикливаться на негативе и не рассматривать девушек только как объект для секса. А еще быть избирательным, потому что в России много красивых женщин. Один из журналистов снял эти страницы и выложил в Twitter, после чего разразился скандал, буклеты забрали и вернули уже без провокационной инструкции, но было поздно – фотографии разлетелись по сети.
Бразилия и облизывание ножа
Бразильским болельщикам рассказали о приметах, которые якобы все еще строго соблюдаются в России. Портал globo.co посоветовал соотечественникам не оставлять пустые бутылки на столе, не шутить о семье собеседника, не сидеть на углу, избегать разговоров о политике, не давать деньги людям в руки и ни в коем случае не есть с ножа. Также авторы рекомендуют не подключаться к общественным сетям Wi-Fi, потому что в России развита киберпреступность – якобы даже больше, чем обычная. Они напоминают, что необходимо снимать обувь, входя в квартиру, так как улицы очень грязные «из-за зимы», и «остерегаться неприятных запахов ног». Кроме того, авторы вспоминают поговорку «смех без причины – признак дурачины», намекая, что излишняя веселость в нашей стране никому не понравится.
Британия и водка с пивом
Британский таблоид The Sun дал несколько рекомендаций, в первую очередь связанных с употреблением алкоголя: обязательно стоит заготовить несколько тостов, ни в коем случае не пить водку с пивом, как бы ни уговаривали, обильно закусывать и не пытаться перепить русских. Если же похмелья избежать не удалось, лечить его советуют «капустным супом — борщом». Также издание рекомендует не навязываться с разговорами к незнакомцам и не спорить о Второй мировой войне.
Британская полиция призвала английских фанатов воздержаться от провокационных шуток – если на ЧМ в Германии нормально отнеслись к пению военных песен, то в России подобное не поймут.
Бельгия и «Dva vodka spasiba»
Бельгийский актер и певец Том Уос собрал все самые замшелые стереотипы о русских в одном видео: медведи, балалайки и танцы вприсядку на Красной площади. В любой непонятной ситуации он советует говорить «Dva vodka spasiba» (с ударением на последний слог), правда, не поясняет, что делать, если вместо двух рюмок вам принесут две бутылки.
Египет и коварные русские женщины
Египетская газета Youm7 предупредила болельщиков о коварстве русских женщин. По их мнению, они очень любят деньги, поэтому от них нужно прятать кошельки и банковские карты. Ко всему прочему, они уверяют, что в России нет женщин с хорошими фигурами, потому что все они либо очень толстые, либо болезненно худые. Таким образом издание решило призвать фанатов хранить верность их женам.
Австралия и низкий уровень медицины
Министерство иностранных дел и торговли Австралии выпустило памятку, в которой советует воздержаться от поездок на Северный Кавказ и «регионы, граничащие с Донецкой, Луганской и Харьковской областями Украины». Также болельщиков предупреждают, что в России чрезвычайно низкий уровень медицины, а митинги и шествия жестко разгоняет полиция, поэтому стоит держаться от них подальше.
Франция и вода из-под крана
Французское посольство рассказало болельщикам, что в России нельзя пить воду из-под крана, носить большие суммы в кармане, а также покупать ночью алкоголь «у шоферов неофициальных такси».
Россия и дети
Не забыла о предупреждениях и российская сторона: глава семейного комитета госдумы Тамара Плетнева призвала не вступать в интимные связи с иностранцами во время ЧМ: «Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.