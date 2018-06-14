Коварные женщины и капустный суп: странные предупреждения болельщиков, которые едут на ЧМ в Россию

Британия и водка с пивом

Британский таблоид The Sun дал несколько рекомендаций, в первую очередь связанных с употреблением алкоголя: обязательно стоит заготовить несколько тостов, ни в коем случае не пить водку с пивом, как бы ни уговаривали, обильно закусывать и не пытаться перепить русских. Если же похмелья избежать не удалось, лечить его советуют «капустным супом — борщом». Также издание рекомендует не навязываться с разговорами к незнакомцам и не спорить о Второй мировой войне.

Британская полиция призвала английских фанатов воздержаться от провокационных шуток – если на ЧМ в Германии нормально отнеслись к пению военных песен, то в России подобное не поймут.