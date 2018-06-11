Участники «Кинотавра» призвали освободить Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова

Как пишет «Коммерсант», режиссер Дуня Смирнова призвала «быть милосердными к нашим товарищам». Григорий Константинопольский, получивший приз за лучшую режиссуру за фильм «Русский бес», сказал: «Я хотел бы поддержать наших товарищей, я вас умоляю, отпустите их, милосердие выше закона» (Ред. — цитата по «Коммерсанту»).

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Его обвиняют в создании в Крыму преступного сообщества, которое готовило теракты и акции по дестабилизации местных гоcорганов. С 14 мая режиссер голодает в колонии, требуя освободить содержащихся под стражей в России украинцев, которых называет политзаключенными.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» изначально был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме адвоката. Ранее Мосгорсуд продлил Серебренникову домашний арест и не разрешил ему работать.

По материалам «ДП»

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