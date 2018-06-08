Сбербанк разрешит обменивать бонусы «Спасибо» на рубли

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал в интервью «Коммерсанту», что осенью будет представлена обновленная версия программы лояльности «Спасибо».

«Думаю, осенью мы представим ее (программы „Спасибо“. — Ред.) обновленную версию с целым рядом приятных сюрпризов для наших клиентов. В том числе планируется запустить возможность обмена баллов на рубли», — рассказал Герман Греф изданию.

Он отметил, что программа «Спасибо» — самая массовая у кредитной организации, ей пользуются более 33 млн клиентов. По ней организация начисляет держателям своих карт баллы от 0,5 до 20% стоимости покупки. Клиенты могут расплачиваться ими в ряде магазинов, медклиник, ресторанов, аптек, сотовых салонов.

Тем не менее, в соцсетях клиенты жалуются на низкий процент начислений по программе и недостаточно широкий список партнеров, а ведущий аналитик Markswebb Олег Сим говорил «Ведомостям», что программа «Спасибо» выглядит не слишком современно на фоне программ других банков. Он отмечал, что в ней долгое время не проводились существенные изменения, а партнеры получают с любой покупки только 0,5% cash-back бонусами, за исключением расходов у отдельных партнеров. По словам аналитика, большинство банков предоставляют базовую ставку cash-back в 1%. Аналитик, кроме того, отмечал, что бонусы «Спасибо» нельзя конвертировать в деньги.

По материалам «ДП»