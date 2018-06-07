«ВКонтакте» организует всероссийский субботник и поможет привлечь к уборке соседей

Соцсеть «ВКонтакте» в честь Дня Экологии запускаем акцию #СубботникВК — компания поможет организаторам субботников по всей России бесплатно привлечь участников с помощью геолокационной рекламы. Акция начнется 16 июня. Пользователям предлагают убраться в своем дворе или ближайшем сквере.

Для этого до 14 июня необходимо оставить заявку в приложении сообщества акции. «ВКонтакте» поможет привлечь участников: соцсеть создаст страницы мероприятий и бесплатно прорекламирует субботник жителям нужного района.