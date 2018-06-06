Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран, заняв 154-е место из 163 в «Глобальном индексе миролюбия». Рейтинг составил Институт экономики и мира.

Рейтинг был составлен на основе таких показателей, как «безопасность в обществе», «продолжающиеся конфликты» и «милитаризация». Учитывалось количество заключенных, полицейских, статистика преступлений и восприятие криминала в обществе. Эксперты смотрели на расходы на вооружение в соотношении к ВВП, число военнослужащих и экспорт оружия.

Самой миролюбивой страной стала Исландия, за ней идет Новая Зеландия, на третьей строчке — Австрия. В первую десятку также вошли Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия.

Самой немиролюбивой страной по мнению экспертов стала Сирия, которая заняла 163-место. В десятке аутсайдеров также Афганистан, Южный Судан, Ирак, Сомали, Йемен, Ливия, Конго, Центральная Африканская Республика и Россия.