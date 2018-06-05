В Ленобласти нашли истощенного детеныша ладожской нерпы

«Сопротивляется он отчаянно и вторым Крошиком не будет — это уже ясно. Нерпуль пытался сам охотиться и даже чем — то питался, но что то пошло не так. Скорее всего самка родила его позже обычного, не успела нормально выкормить, а без толстого слоя жира в холодной Ладоге никуда», — рассказали спасатели.

Малыша отвезли в центр, где он пройдет реабилитацию. «Если удастся его стабилизировать, потом назовем его Маленький Владимир, в честь места где он был найден - бухты Владимировская, а не в честь нашей победы в конкурсе грантов Президента», — шутят Алексеев и Андриевская.

Напомним, в выходные стало известно, что «Фонд друзей балтийской нерпы» победил в конкурсе грантов президента Российской Федерации. Ученые смогут приступить к работе по изучению пространственного распределения ладожской кольчатой нерпы — уникального морского животного, занесенного в Красную книгу. В мае сотрудники фонда выпустили в естественную среду тюленя Гоглика, которого спасли с российского военного острова Гогланд.

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