Блогер Николай Соболев признался, что инсценировал нападение на себя

Нападение на блогера Николая Соболева, которое произошло в воскресенье, 3 июня, оказалось инсценировкой. Об этом сам блогер рассказал в видео на своем Youtube-канале. Фейковое избиение он назвал частью «глобального социального эксперимента».

С помощью ролик Соболев хотел показать, насколько легко сделать «ложный вброс», и как потом СМИ будут отрабатывать этот инфоповод без фактчекинга.

В воскресенье, 3 июня, блоге рассказал во «ВКонтакте», что на него напали неизвестные. По словам Соболева, он попал в больницу с сотрясением мозга. В полиции, в свою очередь, заявили, что им о нападении на блогера ничего неизвестно.