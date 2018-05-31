Главными проблемами детства россияне считают алкоголизм и наркоманию

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о том, что россияне считают главными проблемами детства и детей в РФ.

37% респондентов назвали алкоголизм и наркоманию. На втором месте в рейтинге — низкий уровень жизни семей с детьми. «При этом если по первому направлению в последнее десятилетие, по оценкам граждан, отмечается снижение уровня обеспокоенности (с 45-47% в 2009, 2011 годах), то по второму, напротив, фиксируется рост актуальности проблемы (с 20% в 2009 году)», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Третий пункт в списке — тема воспитания в дошкольных и школьных учреждениях. На нее обратили внимание 22% респондентов. В 2016 году на такую проблему указали только 13% опрошенных. Положительная динамика наблюдается по вопросам детской и подростковой преступности, а также беспризорности. С 2009 по 2018 годы доля респондентов, считающих эти проблемы одними из основных, сократилась соответственно с 38 до 8% и с 21 до 6%.

Основными защитниками интересов детей россияне чаще всего (44%) называют ближайших родственников (родителей, бабушек, дедушек и других), сами родители говорят об этом чаще, чем остальные респонденты. «При этом запрос обращен, в первую очередь, к органам государственной власти: 32% опрошенных считают, что именно они должны заниматься этим вопросом, членов семьи называют скорее во вторую очередь (21%)», — отметили во ВЦИОМ.

По материалам «ДП»