В Ленобласти временно запретят продажу алкоголя ради «законопослушного поведения молодежи»

1 июня в Ленобласти прекратят продажу алкоголя. Магазины уже начали размещать объявления об этом, за нарушение запрета им грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В Ленобласти, согласно принятому летом 2017 года запрету, продавать спиртное нельзя не только в День защиты детей (1 июня), но и в День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября).

Инициатором этого выступила областная прокуратура. По мнению ведомства, решение будет «способствовать укреплению на территории региона здорового образа жизни, законопослушного поведения несовершеннолетних и молодежи».

Напомним, во время проведения чемпионата мира по футболу, на Конюшенной площади (там, где будет располагаться фан-зона) запретят продавать алкоголь в стеклянной таре. Помимо этого, в Петербурге во время мундиаля будет запрещено разводить костры, сжигать траву и жарить шашлыки на мангалах.