Валентина Матвиенко пригласила Марка Цукерберга выступить в Совете Федерации

Спикер нижней палаты парламента Валентина Матвиенко и сенаторы Совета Федерации пригласили на одно из заседаний основателя Facebook Марка Цукерберга. Если американский миллиардер все-таки приедет, то выступит в рамках «Часа эксперта», пишут «Ведомости».

Российские чиновники предлагают обсудить с Цукербергом тему развития цифровизации в России. «Мы направим ему приглашение; другое дело, сможет ли он им воспользоваться и приехать», — сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

В марте этого года глава Facebook опубликовал в национальных газетах Великобритании объявления с извинениями за скандал с утечкой данных, осуществленную с ведома компании Cambridge Analytica. Для этой цели он выкупил рекламные полосы в воскресных британских изданиях The Sunday Times, The Mail on Sunday, The Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Daily Express и The Observer. В апреле Цукерберг был на допросе перед американскими сенаторами: ему пришлось объяснять, как произошла утечка персональных данных более 80 млн пользователей.