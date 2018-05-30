Петербуржцы будут платить за мобильную связь больше из-за «пакета Яровой»

Петербургский провайдер «Телекомпас», работающий под брендом «Комфортел», сообщил клиентам о повышении абонентской платы из-за «пакета Яровой», который был принят летом 2016 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Антитеррористические законы, известные как «пакет Яровой» с 1 июля обязывают операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.

Из-за нового закона провайдеру «Телекомпас» придется потратить более 60 млн рублей на закупку оборудования, на котором будет храниться информация о пользователях. Таким образом, с 1 июля 2018 года тарифы вырастут на 8 %.

Еще в мае 2017 года министр связи РФ Николай Никифоров признал, что реализация «пакета Яровой» приведет к росту тарифов на связь из-за дополнительных затрат операторов. О конкретных цифрах министр говорить не стал. В прошлом году ФСБ и Минкомсвязь оценили затраты российских операторов связи на выполнение «закона Яровой» в 4,5 триллиона рублей.