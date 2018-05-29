Петербургскому священнику предъявлено обвинение: он отказался лечить дочь с ВИЧ
В Петербурге умерла 10-летняя приемная дочь священника – с рождения у девочки был ВИЧ, но родители отказались лечить ее по религиозным соображениям. Мы разобрались в ситуации и поговорили с епископом Апостольской православной церкви, членом Правозащитного совета Петербурга Григорием Михновым-Вайтенко о том, популярно ли ВИЧ-диссидентство в РПЦ.
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Протоиерей Георгий Сычев
Что произошло?
В августе 2017 года в Петербурге умерла 10-летняя Наташа. С рождения у ребенка был ВИЧ, диагноз ей поставили в 2007 году, с тех пор она состояла на диспансерном учете в центре СПИД. У следственного комитета возникло подозрение, что родители препятствовали ее своевременному лечению по религиозным соображениям. Тогда Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви опровергла эту информацию, заявив, что семья девочки «даже в Германию обращалась, у тех врачей консультировалась». По их мнению, причиной ее смерти могла стать «крайне сложная форма заболевания» и отсутствие «единого лекарства от ВИЧ».
Однако по данным «Росбалта» супруги отказывались лечить ребенка традиционными методами, считая, «что от современных лекарств больше вреда, чем пользы», а в немецкой клинике практиковали «нетрадиционные» методы и прописывали больным исключительно БАД.
Кто ее родители?
Известно, что Наташу в 2004 году удочерила семья 54-летнего священника Георгия Сычева. Он является настоятелем трех храмов: иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» при I пожарном отряде, святого Александра Невского в СИЗО № 1 («Кресты») и святой мученицы Царицы Александры при больнице им. Ф.П. Гааза. Известно, что ранее он служил в МЧС, а сейчас состоит в отделе по взаимодействию с казачеством. Сычев охотно давал интервью различным православным порталам, например, здесь можно увидеть передачу с названием «Учимся растить любовью», в которой он объясняет, как воспитывать детей. Среди прочего, в ней он замечает, что «перед воспитанием детей все дела должны уйти на второй план, так как дети – это наше будущее. Как мы их воспитаем, такой и будет Россия».
Что выяснил следственный комитет?
28 мая 2018 года было завершено расследование уголовного дела, в результате которого священнику и его жене было предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности. В заключении утверждается, что в 2013 году ребенку была назначена антиретровирусная терапия, однако в центр СПИД родители дочь не привели. Спустя год было проведено повторное обследование – выяснилось, что болезнь существенно прогрессировала. В 2015 году Наташа была госпитализирована с диагнозом «Пневмония». После осмотра врачи обнаружили у нее признаки тяжелого иммунодифицита и перевели в другую больницу, откуда ее вскоре забрала мать, отказавшись от продолжения лечения. В 2016 году ребенок попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где провел 11 месяцев и скончался. Священнику и его жене грозит до двух лет лишения свободы.
Популярно ли ВИЧ-диссидентство в РПЦ?
Епископ Григорий Михнов-Вайтенко рассказал нам: «Если честно, эта история не стала для меня неожиданностью. К сожалению, в церковной среде существует довольно много людей, которые считают, что детей ни в коем случае нельзя прививать, а ВИЧ придуман врачами, чтобы вымогать деньги. Есть масса суеверий, которые в некоторых общинах сознательно культивируются. Следовало ожидать, что однажды какая-то история закончится так. Возможно, это и не единственный случай, просто именно этот был предан огласке.
Конечно, у этого есть определенные основания – состояние нашей медицины неидеально. Предубеждения отчасти понятны, но они так причудливо преломляются в головах, что люди начинают считать, что любую болезнь можно вылечить молитвой и постом. Это относится не только к ВИЧ – некоторые уверены, что все болезни от грехов.
Таких людей не большинство, существует целое общество православных врачей. Среди священников есть весьма вменяемые люди, но есть и такие странные ребята, которые проповедуют средневековую ересь. Но, видимо, пока епархиальные взносы платятся аккуратно, никому нет дела, что они говорят прихожанам и своим детям».
Как официально РПЦ относится в ВИЧ?
Согласно концепции «участия Русской православной церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом», ВИЧ «является одной из наиболее серьезных угроз для стран СНГ». В опубликованной в 2005 году на сайте patriarchia.ru статье нет призыва к отказу от терапии. Однако спустя несколько лет в эфире телеканала «Спас» глава комиссии Московского патриархата по защите семьи Дмитрий Смирнов утверждал, что «нет ни одного человека в мире, который видел ВИЧ, а СПИД возникает от стресса, депрессии, прививок и внешней интоксикации».
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Протоиерей Георгий Сычев
Разделяет ли все руководство РПЦ взгляды ВИЧ-диссидентов?
Григорий Михнов-Вайтенко считает: «Я думаю, патриарх Кирилл – достаточно просвещенный человек, чтобы эти взгляды не разделять. Но в РПЦ ситуация примерно такая же, как в Российской Федерации в целом – пока ты не покушаешься на начальника, можешь делать все, что угодно. Я допускаю, что руководство церкви знает о проблеме, но закрывает на нее глаза».
Будет ли РПЦ принимать какие-то меры?
«Вполне возможно, после этой истории будет заявление или обращение о том, что медицина – это хорошо. Но прислушиваться к нему никто не будет. Дело в том, что сейчас в РПЦ никто не соблюдает формально обязательные к применению постановления, если они не связаны с деньгами. Помогать отцу Георгию тоже будут вряд ли. Обычно, если кого-то из священнослужителей в чем-то обвиняют, церковь поступает, как армия или полиция – человека увольняют задним числом и говорят: "Все, это не наш"», – утверждает епископ.
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