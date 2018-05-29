Петербургскому священнику предъявлено обвинение: он отказался лечить дочь с ВИЧ

Что выяснил следственный комитет?

28 мая 2018 года было завершено расследование уголовного дела, в результате которого священнику и его жене было предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности. В заключении утверждается, что в 2013 году ребенку была назначена антиретровирусная терапия, однако в центр СПИД родители дочь не привели. Спустя год было проведено повторное обследование – выяснилось, что болезнь существенно прогрессировала. В 2015 году Наташа была госпитализирована с диагнозом «Пневмония». После осмотра врачи обнаружили у нее признаки тяжелого иммунодифицита и перевели в другую больницу, откуда ее вскоре забрала мать, отказавшись от продолжения лечения. В 2016 году ребенок попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где провел 11 месяцев и скончался. Священнику и его жене грозит до двух лет лишения свободы.

Популярно ли ВИЧ-диссидентство в РПЦ?

Епископ Григорий Михнов-Вайтенко рассказал нам: «Если честно, эта история не стала для меня неожиданностью. К сожалению, в церковной среде существует довольно много людей, которые считают, что детей ни в коем случае нельзя прививать, а ВИЧ придуман врачами, чтобы вымогать деньги. Есть масса суеверий, которые в некоторых общинах сознательно культивируются. Следовало ожидать, что однажды какая-то история закончится так. Возможно, это и не единственный случай, просто именно этот был предан огласке.

Конечно, у этого есть определенные основания – состояние нашей медицины неидеально. Предубеждения отчасти понятны, но они так причудливо преломляются в головах, что люди начинают считать, что любую болезнь можно вылечить молитвой и постом. Это относится не только к ВИЧ – некоторые уверены, что все болезни от грехов.

Таких людей не большинство, существует целое общество православных врачей. Среди священников есть весьма вменяемые люди, но есть и такие странные ребята, которые проповедуют средневековую ересь. Но, видимо, пока епархиальные взносы платятся аккуратно, никому нет дела, что они говорят прихожанам и своим детям».

Как официально РПЦ относится в ВИЧ?

Согласно концепции «участия Русской православной церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом», ВИЧ «является одной из наиболее серьезных угроз для стран СНГ». В опубликованной в 2005 году на сайте patriarchia.ru статье нет призыва к отказу от терапии. Однако спустя несколько лет в эфире телеканала «Спас» глава комиссии Московского патриархата по защите семьи Дмитрий Смирнов утверждал, что «нет ни одного человека в мире, который видел ВИЧ, а СПИД возникает от стресса, депрессии, прививок и внешней интоксикации».