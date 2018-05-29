Строителям «Новокрестовской» и «Беговой» задерживают зарплату

На его участке из 240 человек остались работать 40-50 рабочих. Остальных сократили или перестали им выплачивать зарплату в полноценном объеме. «Задержки по зарплате начались в январе. Плюс перестали платить авансы. Сейчас еще не заплатили даже за апрель. То есть уже полтора-два месяца сидим без денег», — уточнил рабочий.

В Руководстве «СМУ-15 Метрострой» «Фонтанке» сообщили, что компанию покинули около 150 человек, с которыми заключили срочные контракты до конца мая.

«Срочный договор предполагает работу только на срок, прописанный в договоре, поэтому об увольнении речи и быть не может», — отметил гендиректор «СМУ-15 Метрострой» Николай Власов. Выплатить зарплату мешают долги перед налоговой, в ближайшее время проблему решат, рассказал Власов.

Напомним, в марте рабочие «СМУ-11 Метрострой», которое прокладывает тоннель от строящейся станции метро Петербурга «Театральная» к «Горному институту», не вышли на работу из-за задержки зарплаты. До этого строители грозились остановить проходку тоннеля на оранжевой линии прямо под Невой.

Напомним, вечером 26 мая в Петербурге открыли новые станции зеленой линии метро: «Новокрестовскую» и «Беговую».