Бастрыкин потребовал «закрыть Instagram» после «теракта в Ленинграде»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал «закрыть Instagram», потому что при его помощи был «совершен теракт в Ленинграде», приводит слова чиновника агентство РБК. Бастрыкин выступил с подобной репликой на съезде уполномоченных по правам детей.

Судя по всему чиновник оговорился, поскольку в отчете о мероприятии на сайте СК сообщается о «целесообразности закрытия мессенджера „Телеграм“»

Напомним, изначально Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Силовики утверждали, при подготовке взрыва в метрополитене Петербурга террористы связывались между собой через мессенджер.

В ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.