Бастрыкин потребовал «закрыть Instagram» после «теракта в Ленинграде»
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал «закрыть Instagram», потому что при его помощи был «совершен теракт в Ленинграде», приводит слова чиновника агентство РБК. Бастрыкин выступил с подобной репликой на съезде уполномоченных по правам детей.
Судя по всему чиновник оговорился, поскольку в отчете о мероприятии на сайте СК сообщается о «целесообразности закрытия мессенджера „Телеграм“»
Напомним, изначально Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Силовики утверждали, при подготовке взрыва в метрополитене Петербурга террористы связывались между собой через мессенджер.
В ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.
16 мая стало известно, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.
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