Голливудский продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был арестован, передает CNN со ссылкой на источник.

В ближайшем времени ему предъявят обвинения в домогательствах. Помимо этого, певица Люсия Эванс сообщила, что в 2004 году продюсер принуждал ее к близости.The New York Times написала, что Вайнштейна могут также обвинить в изнасиловании.

В октябре 2017 года десятки известных актрис обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Среди актрис, заявивших о приставаниях Вайнштейна, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне скандала продюсера уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Company, которую он основал в 2005 году. О приставаниях киномагната также рассказала глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, ситуацию прокомментировала актриса Ингеборга Дапкунайте.

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