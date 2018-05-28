Как экономика мешает быть взрослым

Если мы говорим о привычном понимании возраста, то категории взрослости и детства в до сих пор очень чувствительны к классовому контексту. Дети из семей с низким достатком все же вынуждены «взрослеть» гораздо быстрее. Они раньше выходят на рынок труда, раньше женятся. Сокращается период условной молодости, которая определяется как свобода от ответственности и обязательств. А те, у кого есть финансовый достаток и капитал, могут искусственно продлить время, которое они проводят, не занимаясь трудоустройством на постоянную работу, занимаясь собой и экспериментируя со своей идентичностью.

Часто приходится слышать еще и то, что у нас инфантильное поколение, которое не хочет учиться и работать. Однако на эту ситуацию можно посмотреть по другому. То, что человек не устраивается на работу, не съезжает от родителей, не заводит детей и с точки зрения общества «не взрослеет»— это очень часто просто стечение обстоятельств, среди которых полная нестабильность на рынке труда и зашкаливающие цены на съемное жилье. Но так как у нас принято за аксиому неолиберальная концепция «жизнь человека в его собственных руках», то ответственность жестко перекладывается на саму молодежь, а не на общественные факторы, которые препятствуют этому взрослению в привычном смысле слова.