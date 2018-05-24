Для российских школьников и их родителей разработали курс семейного уклада

Общественная организация «Национальная родительская ассоциация» вместе с Минобрнауки разработала для российских школьников курс о семейном укладе, включая методические рекомендации, пишет «Коммерсант». Организация уже разработала методические рекомендации по подготовке курсов для учеников. В Минобрнауки сообщили, что проект пока находится на стадии обсуждения.

«Я с маниакальной настойчивостью рекомендую работать с терминологией, с понятиями, обозначающими сами духовно-нравственные ценности: «любовь», «дружба», «добро», «взаимопонимание». Когда мы говорим об этом, нам это кажется чем-то понятным, но это понятно нам, но отнюдь не понятно 20-летним, 15-летним детям. Поэтому я призываю всех проводить, например, уроки семейной любви», - рассказал координационного совета НРА Алексей Гусев.

Так, в ассоциации предлагают включить в школьную программу «основы семейной психологии, возрастной педагогики, мужской и женской культуры, семейного уклада, семейного воспитания, семейного права», а также «основы здорового образа жизни и содержательного досуга, формы и методы изучения истории семьи, истории рода, духовно-нравственное развитие, формирование культуры поведения, формирование у ребенка гражданского самосознания».

При этом общественники предлагают не создавать отдельный предмет, а объединить темы с уже существующими.