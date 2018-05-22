Центробанк выпустил памятные купюры к ЧМ-2018

Центробанк выпустил памятные купюры номиналом 100 рублей к предстоящему ЧМ-2018.

На лицевой стороне банкноты изображен мальчик, который мечтает повторить достижения великих футболистов. На оборотной — летящий футбольный мяч в виде земного шара, на котором выделяется карта России.

Тираж банкноты составит 20 миллионов. Она вводится в обращение с 22 мая. Памятные купюры можно будет купить в банках.

Ранее Центробанк выпустил в обращение новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей с Владивостоком и Севастополем.