В Петербурге отравились сотрудники Мариинского театра

Больше десяти человек попали в клиническую инфекционную больницу имени Боткина с острой кишечной инфекцией. К восьми утра 22 мая в больнице на Миргородской улице находились двенадцать пациентов с симптомами отравления. Одного из них в тяжёлом состоянии перевели в реанимацию. По предварительной информации, все госпитализированные – сотрудники Мариинского театра. Как одну из причин резкого ухудшения здоровья рассматривают питание в служебной столовой.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу начало расследование по факту госпитализации сотрудников Мариинского театра в Боткинскую больницу. Ведомство отмечает, что все подхватившие острую кишечную инфекцию — в удовлетворительном состоянии.

Говорить о причинах ЧП Роспотребнадзор пока считает преждевременным — проверка только началась.

По материалам «Фонтанки»