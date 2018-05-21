Сэмми Джабраиль: «Я не помню, как это – жить без постоянной боли»

Куда сложнее понять тех, кто по долгу службы отвечает за исправность и доступ к техническим средствам для передвижения людей в инвалидном кресле. К примеру, в учреждении, где я оформляла инвалидность (и это, правда, похоже на анекдот) подъемник для коляски так и не смогли включить – сначала не могли найти человека, за него отвечающего, а потом, когда отыскали, оказалось, что он не умеет его включать. В конечном итоге, мне пришлось подниматься на одной ноге с помощью подруги.

И так повсеместно: в «Доме кино» уже после покупки билета нам в ультимативной форме заявили, что человек, отвечающий за лифт, уходит домой до того, как закончится наш сеанс, поэтому из зала мы должны уйти за 40 минут до конца фильма. В Эрмитаже, а это один из главных музеев страны, почти за час до закрытия мы дважды не смогли воспользоваться подъемником, поскольку эти «специальные люди», за них отвечающие, работают по какому-то очень свободному графику. Вот за Эрмитаж впервые стало по-настоящему стыдно.

⠀⠀

Случаются и совершенно противоположные истории: с людьми, помогающими самоотверженно, в ущерб своему комфорту – бескорыстно и искренне. Но неудивительно, что невежество и хамство воспринимаются острее.

Инвалиды у нас, конечно, тоже бывают не сахар – встречаются такие, что и здорового костылем зашибут. И это, кстати, еще одна неблаговидная, замалчиваемая черта нашего национального менталитета: «утопая, мы, скорее, будем думать, как бы еще кого-нибудь с собой на дно утащить, чем как спасаться».

Но это как раз тесно связано с нехваткой должной социальной поддержки. С отсутствием, например, внятной и эффективной программы психологической реабилитации. А это подчас намного важнее получения статуса федерального льготника.