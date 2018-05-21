18+

В Петербурге завели уголовное дело на автора граффити с котом на опоре железнодорожного моста

В Петербурге завели уголовное дело на мужчину, который нарисовал граффити с котом на опоре железнодорожного моста на перегоне между станциями «Боровая» и «Воздухоплавательный парк». Об этом сообщает управление на транспорте МВД по СЗФО.

26-летнему автору рисунка грозит трехлетний срок по статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). В МВД утверждают, что он испортил имущество на 43 тысячи рублей.

 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров