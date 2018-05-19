Wylsacom поддержал планы полиции по борьбе с интернет-мошенниками с помощью блогеров

Известный блогер Wylsacom (Валентин Петухов) опубликовал в сети письмо, которое ему пришло от управления МВД России по Оренбургской области, с просьбой присоединиться к борьбе с интернет-мошенниками.

Полиция объясняет это тем, что блогеры оказывают «огромное влияние на медиапространство», поэтому предлагает блогеру на безвозмездной основе размещать в видеоконтенте 30-секундные ролики с информацией о краже денежных средств через интернет и средства сотовой связи, так как в последнее время число краж значительно увеличивается.

Валентин Петухов отметил, что эта инициатива полезна и планирует выполнить просьбу полиции.

Аудитория YouTube канала блогера Wylsacom составляет более 5,5 млн подписчиков.