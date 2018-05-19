Рома Зверь — лауреат Каннского кинофестиваля, получил приз за лучший саундтрек к фильму «Лето»

Рома Зверь, лидер группы «Звери», является лауреатом Каннского кинофестиваля и сегодня он получил приз за лучший саундтрек к фильму «Лето». Майка Науменко в картине также сыграл Рома Зверь. Фильм «Лето» рассказывает об истории становления рок-иконы и лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Ранее был опубликован первый трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Лето», который вошел в основную программу 71-го Каннского кинофестиваля.