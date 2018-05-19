Рома Зверь — лауреат Каннского кинофестиваля, получил приз за лучший саундтрек к фильму «Лето»

  • фото: «русское кино в топе»

Рома Зверь, лидер группы «Звери», является лауреатом Каннского кинофестиваля и сегодня он получил приз за лучший саундтрек к фильму «Лето». Майка Науменко в картине также  сыграл Рома Зверь. Фильм «Лето» рассказывает об истории становления рок-иконы и лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Ранее был опубликован первый трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Лето»,  который вошел в основную программу 71-го Каннского кинофестиваля.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров