Объявлен полный список состава нового правительства РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, кто войдет в состав нового правительства. Кабинет министров был представлен на встрече Медведева с президентом РФ Владимиром Путиным.
Полный список состава нового правительства РФ
Вице-премьеры
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В прошлом был министром финансов.
Вице-премьер Татьяна Голикова. До этого была председателем Счетной палаты.
Вице-премьер Дмитрий Козак. В прошлом занимал должность вице-премьера и отвечал за подготовку Сочи к Олимпиаде, развитие регионов и ЖКХ.
Вице-премьер Алексей Гордеев. В прошлом занимал должность полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.
Вице-премьер Виталий Мутко. Ранее в должности замминистра обороны курировал закупки вооружений, однако больше всего запомнился россиянам как министр спорта.
Вице-премьер Максим Акимов. В прошлом занимал должность замруководителя аппарата правительства.
Вице-премьер Юрий Борисов. В прошлом занимал должность замминистра обороны.
Вице-премьер Ольга Голодец. В прошлом была вице-премьером и курировала социальную политику.
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Единственный из вице-премьеров прошлого правительства, кто сохранил не только должность, но и функционал.
Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. С 2008 г. был помощником президента – начальником контрольного управления администрации президента.
Федеральные министры
Министр экономического развития Максим Орешкин. Сохранил пост.
Министр энергетики Александр Новак. Сохранил пост.
Министр транспорта Евгений Дитрих. Ранее занимал должность первого замминистра транспорта
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сохранил пост.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Ранее занимал должность председателя правления Россельхозбанка
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Ранее занимал должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Ранее занимал должность руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Ранее занимал должность губернатора Тюменской области.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Сохранил пост.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Сохранила пост.
Министр просвещения Ольга Васильева. В прошлом правительстве занимала должность министра образования и науки.
Министр высшего образования и науки Котюков Михаил. Ранее занимал должность руководителя Федерального агентства научных организаций
Министр культуры Владимир Мединский. Сохранил пост.
Министр спорта Павел Колобков. Сохранил пост.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Сохранил пост.
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Сохранил пост.
Министр обороны Сергей Шойгу. Сохранил свой пост.
Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Ранее занимал должность заместителя директора Федеральной службы безопасности.
Министр юстиции Александр Коновалов. Сохранил пост.
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Ранее занимал должность губернатора Амурской области.
Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Ранее занимал должность заместителя начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, курирующим отношения с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией.
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