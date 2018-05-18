Объявлен полный список состава нового правительства РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, кто войдет в состав нового правительства. Кабинет министров был представлен на встрече Медведева с президентом РФ Владимиром Путиным.

Полный список состава нового правительства РФ

Вице-премьеры

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В прошлом был министром финансов.

Вице-премьер Татьяна Голикова. До этого была председателем Счетной палаты.

Вице-премьер Дмитрий Козак. В прошлом занимал должность вице-премьера и отвечал за подготовку Сочи к Олимпиаде, развитие регионов и ЖКХ.

Вице-премьер Алексей Гордеев. В прошлом занимал должность полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Вице-премьер Виталий Мутко. Ранее в должности замминистра обороны курировал закупки вооружений, однако больше всего запомнился россиянам как министр спорта.

Вице-премьер Максим Акимов. В прошлом занимал должность замруководителя аппарата правительства.

Вице-премьер Юрий Борисов. В прошлом занимал должность замминистра обороны.

Вице-премьер Ольга Голодец. В прошлом была вице-премьером и курировала социальную политику.

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Единственный из вице-премьеров прошлого правительства, кто сохранил не только должность, но и функционал.

Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. С 2008 г. был помощником президента – начальником контрольного управления администрации президента.