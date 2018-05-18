В Госдуму внесли поправки к Конституции о третьем сроке президента

В Госдуму внесли поправки к Конституции о продлении полномочий президента России до трех сроков подряд. Инициатором этого стал парламент Чечни, пишет Meduza. Ознакомиться с законопроектом можно здесь.

«Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самим определить будущее России», - говорится в тексте документа. Помимо этого чеченские депутаты объяснили необходимость внесения изменений «достигнутой социально-политической стабильностью» и желанием сохранить преемственность власти из-за сложной внешнеполитической обстановки.

Напомним, Конституция России запрещает находиться на посту президента более двух сроков подряд.

Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность главы государства. В Петербурге в честь этого события даже появилось граффити.