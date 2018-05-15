У российских чиновников к 2019 году отнимут iPhone и Android

Чиновники перейдут на смартфоны на российской операционной системе Sailfish с 2019 года, сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. Именно этой компании принадлежит ОС.

«Мы планируем, что в 2019 году смартфоны на российской операционной системе будут практически использоваться сотрудниками федеральных госорганов и Минсвязи готовит соответствующие документы», — рассказал он журналистам, отметив, что документ внесут на рассмотрение правительства в середине лета.

Разработчик системы Sailfish был выкуплен у бизнесмена Григория Березкина «Ростелекомом» в начале марта. Осеевский подчеркнул, что в компании пытаются найти другое название для ОС, которое бы отражало национальную идею.