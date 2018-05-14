ЛГБТ-активист Борис Конаков ищет петербуржцев, которые вызвали ему скорую после нападения
ЛГБТ-активист, журналист и экс-редактор «Собака.ru» Борис Конаков ищет людей, которые вызвали ему скорую после нападения 30 апреля. Напомним тогда неизвестные напали на него после того, как его не пустили в гей-клуб.
На своей странице в Facebook Конаков написал, что нападение произошло после того, как его не пустили в гей-клуб. «Так как ничего не украли, я классифицирую это как гомофобное нападение. Операция, по ходу, будет после праздников. Возможно, потребуются дорогостоящие титановые пластины», — рассказал он на своей странице в Facebook.
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