В деревне населением 110 человек собрались около 200 моржей

На Аляске, возле деревни Порт-Хейден, население которой составляет 110 человек, собрались около 200 моржей.

Ранее Глава Племенного совета Порт-Хейдена Джон Кристенсен-младший в компании приятелей на пляже почувствовал дурной запах, далее, проехав пару километров, он кое-что заметил: «Нам было интересно, что это за белые штуковины в небе. Там виднелись клыки. Когда мы подошли ближе, то увидели тела моржей».

В деревне к моржам относятся положительно, но «жуткий запах», сопение и чихание, которые от них исходят, по словам главы Племенного совета, «определённо не приветствуются».

Пока явные причины скопления моржей неизвестны. Возможно, животные пришли туда за едой.