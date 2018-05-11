Петербургских работодателей обяжут брать на работу молодежь без опыта

Петербургские депутаты хотят обязать работодателей брать на работу молодых людей и девушек без опыта. Депутат Законодательного собрания (ЗС) Денис Четырбок внес в парламент проект закона о квотировании рабочих мест для молодежи.

Комитет по законодательству 11 мая одобрил инициативу. Автор документа отметил, что законопроект разрабатывался по предложению Молодежного комитета Кировского района и призван помочь молодым людям устроиться на работу. «Ни для кого не секрет, что у большинства молодых людей при поиске первой работы нет того практического опыта, который зачастую требуется работодателю. Получается замкнутый круг: чтобы трудоустроиться, нужен опыт, а где его взять, если без него не трудоустроиться? В конечном итоге все сводится к тому, что работодатель в приеме на работу молодому специалисту отказывает, а на вакантное место берет взрослого, умудренного опытом человека», — рассказал депутат.

По его словам, молодежь предложила решить проблему с помощью квотирования рабочих мест. В Законодательном собрании эту идею поддержали. Согласно законопроекту, молодым людям будут выделять места на частных и государственных предприятиях. В компаниях, в которых трудоустроено более 100 сотрудников, должны будут работать не менее 2% молодых людей, пояснили в пресс-службе депутата.

При этом работодатели смогу выполнить квоту несколькими способами. Помимо создания рабочих мест для молодежи непосредственно в самой организации можно будет использовать услуги частных агентств занятости, заключить соглашение об организации рабочих мест у других работодателей или создать совместные рабочие места сразу между несколькими работодателями. «Нам важно, чтобы механизм квотирования не носил сугубо формальный характер, поэтому мы сразу предлагаем установить исчерпывающий перечень способов, когда квота будет считаться выполненной», — подчеркнул Денис Четырбок.

По материалам «ДП»