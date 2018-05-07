Стал известен состав нового правительства Медведева
7 мая прошла инаугурация президента Владимира Путина. Согласно Конституции РФ, после инаугурации президент с согласия Госдумы должен назначить премьер-министра, а тот, в свою очередь, предлагает главе государства кандидатуры федеральных министров. Владимир Путин оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства, а тот в свою очередь огласил список своих прямых заместителей — вице-премьеров.
Список новых вице-премьеров:
Виталий Мутко (вице-премьер по культуре и спорту) теперь — вице-премьер по строительству;
Ольга Голодец (вице-премьер по социальной политике) теперь — вице-премьер по культуре и спорту;
Антон Силуанов (министр финансов) теперь — заместитель Медведева (первый вице-премьер);
Константин Чуйченко (глава контрольного управления президента) теперь — глава аппарата правительства;
Дмитрий Козак (вице-премьер по вопросам Крыма) теперь — вице-премьер по промышленности;
Юрий Борисов (заместитель министра обороны), теперь — вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу;
Алексей Гордеев: (полпред президента в центральном федеральном округе) теперь — вице-премьер по агро-промышленному комплексу.
Кого нет в списке Медведева из прошлого состава правительства:
Дмитрий Рогозин: раньше — заместитель Медведева и вице-премьер по оборонной промышленности;
Игорь Шувалов;
Сергей Приходько;
Александр Хлопонин;
Юрий Трутнев.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.