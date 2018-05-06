Apple предупредила о проблеме в работе микрофона в iPhone 7 и 7 Plus

Компания Apple признала наличие недоработок в функционировании микрофона в смартфонах iPhone 7 и 7 Plus. Об этом сообщил портал AKKet со ссылкой на заявление компании.

Речь идет о проблеме на iPhone 7 и 7 Plus, работающих на операционной системе iOS 11.3 и выше. На смартфонах периодически отключается микрофон во время звонка, а иконка громкой связи становится недоступной для пользователя. Неполадки происходят во время всех видов звонков.

В компании Apple посоветовали владельцам в случае возникновения перебоев в работе микрофонов отключить от телефона все Bluetooth-гарнитуры, наушники и прочие устройства, способные воспроизводить звук. Если это не поможет, Apple порекомендовала обращаться за помощью в сервисный центр. Компания отмечает, что уже работает над решением этой проблемы.

По материалам «ДП»