Космонавт Игорь Артемьев впервые показал явление исчезающей Луны

Исчезающую Луну из иллюминатора Международной космической станции запечатлел российский космонавт Олег Артемьев. Запись опубликована в его аккаунте в Instagram.

Космонавт отмечает: это была первая попытка запечатлеть подобное явление на видео.

Олег Артемьев ведёт достаточно активную жизнь в социальных сетях, даже находясь в космосе. Так, накануне он рассказал и показал фото отстыковки космического корабля Dragon: «Его путь до Земли займет почти 5,5 часа. На его борту — примерно 2 тонны образцов научных экспериментов и исследований, которые были выполнены на борту Международной космической станции».

Вместе с Артемьевым на МКС сейчас находится россиянин Антон Шкаплеров, астронавты НАСА Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и японский космонавт Норисигэ Канаи. Экипаж отправился на МКС в марте.

По материалам «Фонтанка.ру»