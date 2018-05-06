Илон Маск решил открыть кондитерскую фабрику
I am super super serious— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.
Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск заявил о намерении открыть кондитерскую фабрику. Об этом он написал в своем Twitter.
«Я намерен открыть кондитерскую фабрику, и это будет потрясающе. Я супер-супер серьезно!» — написал Маск.
В январе предприниматель объявил о скором выходе в продажу безопасных огнеметов, их производством займется компания Маска Boring Company. По словам Маска, огнемет пригодится во время зомби-апокалипсиса. Он также пообещал покупателям вернуть деньги, если он не сработает против «полчищ мертвецов». Всего, по данным компании, по предзаказам было продано 20 тыс. огнеметов стоимостью $500 за штуку.
Позднее Маск предложил переименовать их в «неогнеметы» или «устройства для повышения температуры» из-за возможных проблем с отправкой со стороны таможни.
По материалам «Фонтанка.ру»
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