Илон Маск решил открыть кондитерскую фабрику

Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск заявил о намерении открыть кондитерскую фабрику. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я намерен открыть кондитерскую фабрику, и это будет потрясающе. Я супер-супер серьезно!» — написал Маск.

В январе предприниматель объявил о скором выходе в продажу безопасных огнеметов, их производством займется компания Маска Boring Company. По словам Маска, огнемет пригодится во время зомби-апокалипсиса. Он также пообещал покупателям вернуть деньги, если он не сработает против «полчищ мертвецов». Всего, по данным компании, по предзаказам было продано 20 тыс. огнеметов стоимостью $500 за штуку.

Позднее Маск предложил переименовать их в «неогнеметы» или «устройства для повышения температуры» из-за возможных проблем с отправкой со стороны таможни.

По материалам «Фонтанка.ру»