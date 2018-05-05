«Самый известный криптоигрок Петербурга» Павел Няшин найден мертвым

В Петербурге погиб 23-летний видеоблогер Павел Макушин, заработавший состояние игрой на криптовалютных биржах.Тело видеоблогера Макушина обнаружили в квартире на проспекте Солидарности в Невском районе 30 апреля. Публичность привела его к потери миллионов, часть которых принадлежала его инвесторам. Петербургский Следственный комитет 4 мая заявил, что, по основной версии, молодой человек покончил с собой.

В середине января 2018 года Макушин подвергся разбойному нападаению в коттеджном поселке «Лазурные озера» Всеволожского района. Преступники с масками Деда Мороза избили его и отобрали 20 млн рублей и 70 тысяч долларов, смартфоны iPhoneX. Часть похищенных денег принадлежала инвесторам Макушина.

По материалам «Фонтанка.ру»