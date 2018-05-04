Петербургского активиста арестовали на 10 суток за участие в акции памяти погибших в Кемерове

Активиста петербургского движения «Весна» Илью Гантварга арестовали на 10 суток по статье о неповиновении распоряжению полицейского. Об этом сообщили в Twitter движения «Весна».

Гантварга также оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга на акции памяти жертв кемеровской трагедии. Молодой человек стоял там с плакатом «Петербург скорбит».

Акция памяти жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» прошла 27 марта на Дворцовой площади (организована властями города) и Марсовом поле (организована горожанами). Петербуржцы собрались у Александровской колонны, чтобы возложить цветы, свечи и детские игрушки.