Жительница Соснового Бора спасла дикую неясыть, отбив ее у стаи ворон
Жительница Соснового бора спасла дикую неясыть, которая пострадала от стаи ворон. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на спасательную группу. Первое сообщение о спасенной неясыти появилось в группе помощи животным «Котопес».
Женщина заметила птицу у школы № 5 и отбила ее от стаи ворон. Раненую неясыть передали в ветеринарную клинику, где ее сразу поместили в кислородную камеру. После этого птицу передали в центр реабилитации диких животных «Сирин». 2 мая В Российский карантинный центр диких животных «Велес» попал маленький лосенок, оставшийся без мамы. Сотрудники предполагают, что она погибла во время схватки с хищниками, пришедшими на запах крови.
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