Эксперты предупредили о вирусе, который атакует телефоны клиентов Сбербанка

В России сообщили о распространении вируса, который атакует телефоны клиентов Сбербанка, работающие на Android, и крадет информацию о банковских картах, выводят деньги со счетов и блокируют зараженные устройства, требуя выкуп.

Вирус «Зловред» попадает на телефон через СМС-рассылку и умеет блокировать экран гаджета. «Чаще всего сообщения отправляются от имени пользователей сервиса Avito.ru. В таких СМС потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке — якобы чтобы ознакомиться с ответом на объявление», — пояснили эксперты.

Чаще всего приходит сообщение о поступившем денежном переводе, и тогда пользователь должен ввести данные банковской карты. При этом снять блокировку можно с помощью ввода произвольных данных, после чего стоит воспользоваться антивирусом, чтобы удалить программу.

В пресс-службе Сбербанка «Интерфаксу» сообщили, что банку «давно известно» о вирусе. «Наши клиенты могут быть спокойны: приложение „Сбербанк Онлайн“ со встроенным антивирусом защищает устройства от подобных атак», — подчеркнули представители организации.