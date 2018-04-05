В России появится запрет на приближение, общение и прогулки

Депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому в России (в случае если закон примут в Совете Федерации и далее подпишет президент) введут новую меру пресечения — запрет на определенные действия.

Суды смогут запрещать подозреваемым или обвиняемым входить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, находиться в определенных местах или ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия или участвовать в них, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, управлять транспортом, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД.

При этом суд сможет назначать как отдельные запреты из списка, так и все сразу. Помимо этого к запретам могут добавить другие меры пресечения, например, домашний арест или залог. Если запрет из списка будет нарушен, то к подозреваемому применят более строгую меру пресечения.

Предполагается, что введение запрета на определенные действия позволит обеспечить соблюдение общепризнанных международных норм права и повысит эффективность уголовного преследования, а также сэкономит средства федерального бюджета на содержание граждан под стражей и защитит страну от репутационных потерь, связанных с удовлетворением жалоб россиян в ЕСПЧ.