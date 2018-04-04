Патриарх Кирилл выслал в Приднестровье исполнившего «Мурку» священника

Архимандрит Венедикт (Цирковый), который исполнил песню «Мурка» в трапезной московского храма иконы Божией Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово, должен покинуть пределы Московской епархии и отправиться в Тираспольскую епархию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

«Святейшему патриарху было доложено об этом. Поскольку этот священник, исполнявший песнопение, не является клириком города Москвы, он является священнослужителем Тираспольской епархии, по благословению патриарха ему приказано сегодня же покинуть епархию города Москвы и отправиться в Тирасполь под наблюдение своего правящего архиерея. Дальнейшие решения по нему может принимать уже тот епископ, в ведении которого он находится», — пояснил Волков. Накануне Волков заявил, что поступок священника, который спел «Мурку» в трапезной храма, находится «за гранью допустимого».

«Появившийся сегодня ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок, — за гранью возможного и допустимого», — написал он в Facebook.

Ранее журналист и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Невзоров выложил в своем телеграм-канале видео, на котором священник в подряснике и с крестом поет «Мурку» в окружении людей.

По материалам «ДП»