В Роспотребнадзоре дали советы по выбору яиц и творога к Пасхе

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте правила выбора продуктов к праздничному столу на Пасху.

О яйцах: они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

В ведомстве советуют мыть их с мылом под проточной водой и варить не меньше 10 минут с момента закипания. Это нужно для того, чтобы предотвратить заражение сальмонеллезом. При окрашевании яиц лучше использовать пищевые красители или луковую шелуху.

Что касается творога, то он должен быть белого цвета со слегка кремовым оттенком и кисловатым запахом. Если в приготовлении пасхи используется нежирный творог, то у него может выделяться сыворотка, но в небольшом количестве. Консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

«В качественном куличе используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности», - говорится о покупке кулича. Специалисты ведомства не советуют покупать куличи, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками.

В это году православная Пасха приходится на 8 апреля. В ночь с 7 на 8 апреля петербургский метрополитен будет работать круглосуточно.