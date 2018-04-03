При обнаружении 0,3 граммов алкоголя в крови будут лишать прав

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови, пишут «Ведомости».

«Ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови», — сообщалось в сопроводительных документах к проекту закона. За пьяное вождение предусмотрено административное наказание - 30 000 руб. и лишение прав на полтора года. Благодаря закону в практику введут установление факта опьянения по анализу крови, а не только по выдыхаемому воздуху.

В 2010-2013 годах в России считалось нормой, если в крови и выдыхаемом воздухе содержится нулевое содержание алкоголя. С 2013 года нормой содержания алкоголя стали 0,16 мг на литр в выдыхаемом воздухе и 0,35 промилле алкоголя в крови.