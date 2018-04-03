Петербургский чиновник объяснил, почему назвал именинницей пострадавшую в теракте петербурженку

Глава МО «Балканский» Савелий Лебедев, назвавший пострадавшую при теракте в метро «именинницей», объяснил свои слова.

По словам чиновника, петербурженка (ее имя он не смог вспомнить) состоит в «блокадном обществе». «Она потомок блокадников, ведет бухгалтерию в обществе», — рассказал он. 2 апреля женщина сама позвала Лебедева в гости.

«Она мне говорит: приезжайте, у меня именины. А тут как раз годовщина совпала всех этих трагических событий. Я приехал, поздравил — и вот такой результат в интернете», - уточнил Савельев, добавив, что во время встречи он собирался обсудить проблемы блокадников. «Все вырезали, выложили только это. Меня неправильно поняли», — сказал Лебедев.

3 апреля город вспоминает теракт в петербургском метро. В 15:00 пришли к станции «Технологический институт», чтобы возложить цветы. Метрополитен также презентовал «Книгу памяти» жертв теракта. Мы опубликовали отрывки с биографиями горожан, которых уже нет с нами рядом. О том, стало ли метро Петербурга безопаснее после теракта, нам рассказал аналитик движения «Транспорт и горожане».