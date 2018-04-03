Следователи установили всех причастных к теракту в петербургском метро

Расследование теракта в петербургском метро «находится в завершающей стадии», говорится в официальном сообщении на сайте ведомства. В ведомстве установили всех причастных к трагедии, произошедшей 3 апреля.

«Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей», - говорится в сообщении СК,

По делу о теракте обвиняемыми проходят 11 человек. 4 апреля 2017 года были арестованы восемь человек: Атабек и Азизбек Рустамовы, Феруз Инаков, Журабек Муратов, Исламбек Ойбек, Баходир Мадрахимов, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев.

Во вторник, 3 апреля в Петербурге у станции метро «Технологический институт» в 14:00 состоится церемония возложения венков к стене вестибюля и презентация «Книги памяти» жертв теракта. В час дня в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида. О том, стало ли метро Петербурга безопаснее после теракта, нам рассказал аналитик движения «Транспорт и горожане».