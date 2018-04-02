В Петербурге пройдут памятные мероприятия в годовщину теракта в метро

Во вторник в городе пройдут памятные мероприятия по погибшим в теракте в метро, который произошел 3 апреля прошлого года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь», сообщает РИА Новости.

В полдень у станции метро «Технологический институт» волонтеры начнут раздавать прохожим белые розы в знак памяти по погибшим. «Мы организовали акцию „Тысяча белых роз“, чтобы в память о трагедии объединить жителей города. Мы хотим напомнить людям о доброте и участии, которые присутствуют в нашей жизни и поддерживают нас в трудные моменты. Мы верим в то, что добро сильнее зла», — рассказала организатор акции Евгения Валькова.

В 14:00 у станции метро также состоится церемония возложения венков к стене вестибюля и презентация «Книги памяти» жертв теракта — в нее вошли фотографии, записки неравнодушных граждан, которые пришли к стихийному мемориалу у станции метро «Технологический институт», и родственников погибших. В час дня в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида.

Вечером в концертном зале «Октябрьский» пройдет концерт «Музыка против террора. Памяти погибших в терракте в Санкт-Петербурге». В связи с памятными мероприятиями будет ограничена парковка у станции метро «Технологический институт», а также ограничат движение в центре города, сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Водители не смогут парковаться на участке Бронницкой улицы до Загородного проспекта, 7, и на боковом проезде Загородного проспекта от Бронницкой до Серпуховской улицы.

В этом материале мы собрали из открытых источников небольшие портреты и истории жизней горожан, которых нет с нами. Первый публичный психотерапевт в стране Андрей Курпатов написал для нашего сайта колонку о том, как забота и сочувствие к пострадавшим во время теракта 3 апреля в метро подменяется нездоровым любопытством.

О том, стало ли метро Петербурга безопаснее после теракта, нам рассказал аналитик движения «Транспорт и горожане».

По материалам «ДП»

Фото: @uliyaellert

