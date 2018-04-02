Это фиаско: «Почта России» запустила первый беспилотник, который разбился сразу после взлета

«Почта России» запустила свой первый беспилотник, который должен был перевезти груз весом 2 килограмма. Почти сразу после взлета аппарат врезался в дом. Инцидент произошел 2 апреля в Улан-Удэ.

Изначально беспилотник должен был пролететь 16 км и отправить посылку в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. На церемонии запуска присутствовали глава республики Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. Стоимость запуска оценивается в 1,2 млн рублей.