Это фиаско: «Почта России» запустила первый беспилотник, который разбился сразу после взлета
«Почта России» запустила свой первый беспилотник, который должен был перевезти груз весом 2 килограмма. Почти сразу после взлета аппарат врезался в дом. Инцидент произошел 2 апреля в Улан-Удэ.
Изначально беспилотник должен был пролететь 16 км и отправить посылку в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. На церемонии запуска присутствовали глава республики Алексей Цыденов и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. Стоимость запуска оценивается в 1,2 млн рублей.
СРОЧНО: Первый беспилотник «Почты России» с посылкой потерпел крушение после взлета в Бурятии https://t.co/vbD4DdQYl0 pic.twitter.com/EHXVBd4Dq1— FlashSiberia (@FlashSiberia) 2 апреля 2018 г.
Как сообщила пресс-служба «Почты России», изначально на тестирование летательного аппарата главный почтовый сервис страны был приглашен в качестве гостя компанией «Рудрон/Экспедитор 3М». В свою очередь производитель аппарата сообщил «Собака.ru», что при тестовом запуске беспилотного летательного аппарата в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных.
Ранее «Почта России» не сумела вовремя доставить заказное письмо ФСБ, которое предназначалось основателю «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павлу Дурову. В письме был запрос, в котором ФСБ требовала раскрытия ей переписки пользователей Telegram.
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